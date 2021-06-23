Samsung анонсирует новые чипы 5G, которые могут победить Huawei

Samsung выпустила новые чипы для поддержки своего технологического портфеля 5G. Эти новостные фишки были представлены на конференции Mobile World Congress 2021 компании, и они также могли следить за бизнесом Huawei.

Для тех, кто не знает, китайский производитель телекоммуникационного оборудования столкнулся с запретом на свою продукцию в некоторых регионах. Это повлияло на его бизнес-операции, поскольку конкурирующие бренды стремятся увеличить свою долю рынка. Теперь южнокорейский технологический гигант только что выпустил три новых чипа 5G, которые также могут взять на себя бизнес Huawei. С развитием беспроводных технологий модем 5G станет заметным улучшением для среднего потребителя.

Таким образом, Samsung представила свое второе поколение модемных SoC 5G (система на кристалле), которые способны удвоить емкость будущего чипа основной полосы частот, потребляя при этом лишь половину энергии по сравнению с его предшественником. Компания также нацелена на выпуск нового поколения радиочастотных интегральных схем (RFIC) миллиметрового диапазона с гораздо меньшими антеннами и меньшим энергопотреблением.

Кроме того, бренд также дразнил свои планы на 6G на MWC 2021, с его усилиями, выходящими за рамки 5G, используя высокочастотную терагерцовую беспроводную связь, а также тестируя беспроводную связь на 140 ГГц. Samsung также добавила, что ее планы на 6G также будут включать смешанную реальность, голограммы «высокой точности» и даже цифровые копии реальных технологий. Хотя технология 6G — это всего лишь тизер на будущее, поскольку мир еще не полностью внедрил сети 5G.

Источник — Astera.