Samsung анонсировала в США серию Galaxy Tab S10 FE

Samsung выпустила Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra в конце сентября, и теперь на горизонте появилась новая серия Galaxy Tab S10 FE. Эти планшеты официально появились на сайте компании в США, что свидетельствует о предстоящем запуске доступной линейки.

Серия Galaxy Tab S10 FE, вероятно, будет предназначена для потребителей, ищущих более бюджетные альтернативы флагманским моделям. Упоминание об этих планшетах на официальном сайте является важным шагом, так как это первое официальное признание новой серии.

Хотя конкретные детали о планшетах пока не раскрыты, на сайте представлена акция, предлагающая бесплатный годовой доступ к приложению Goodnotes для Android при покупке любой модели Galaxy Tab S10 или Tab S10 FE до 31 июля 2025 года. Это подтверждает, что запуск серии FE близок.

Ожидается, что Galaxy Tab S10 FE будет следовать стратегии предшественника, Galaxy Tab S9 FE, который был представлен в октябре 2023 года и включал две модели. Новая серия, скорее всего, также предложит как минимум две версии для разных ценовых категорий.

Предполагается, что в новых моделях будет использоваться чипсет Exynos 1580, что является обновлением по сравнению с Exynos 1380, использованным в серии Tab S9 FE. Это может привести к улучшенной производительности и эффективности.

Кроме того, ожидается, что в Galaxy Tab S10 FE будет установлена основная камера с разрешением 12 Мп, что значительно повысит качество съёмки по сравнению с 8-мегапиксельным объективом предыдущих моделей.