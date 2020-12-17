Samsung анонсировала ультрабюджетный смартфон для рынка России

Корейская компания Samsung Electronics для российского рынка анонсировала бюджетный смартфон относящийся к линейке 2021 года.

Скоро в розничной продаже появится аппарат под названием Samsung Galaxy A02s. Этот смартфон пока официально не получил ценник, но известно, что в ЕС его будут продавать за 150 евро.

Samsung Galaxy A02s в Европе появится одновременно с Galaxy A12. Старт продаж намечен на январь, но конкретной даты пока не называют. После того как аппараты появятся в Европе, они доберутся до российского рынка.

Galaxy A02s получил 6,5-дюймовый экран с разрешением 720х1600 пикселей. В верхней части дисплея расположилась 5 Мп камера, а на задней стороне установлен блок основной камеры с датчиками на 13, 2 и 2 Мп.

В основе бюджетного смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 450 и 3 ГБ оперативной памяти.

Основной памяти в зависимости от версии будет предлагаться от 32 до 128 ГБ. Встроенная батарея в устройстве на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Стоит отметить, что в Galaxy A02s отсутствует сканер отпечатка пальца.