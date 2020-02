Samsung анонсировала смартфон Galaxy M31 с камерой на 64 Мп

Компания скоро официально представит новый бюджетный смартфон, в основной камере которого будет датчик на 64 Мп.

Накануне компания распространила первый тизер новинки с названием Galaxy M31.

Предполагается, что ее дебют состоится на мероприятии, где также покажут флагманские модели смартфонов и гибкую раскладушку.

По предварительным данным, в Galaxy M31 будет установлен 64-мегапиксельный датчик собственного производства компании.

Речь идет о модуле ISOCELL Bright GW1. Вместе с ним будет предложена еще три датчика, но их разрешение пока неизвестно.

Что касается аккумулятора, то его емкость составит 6 000 мАч, а работать смартфон будет на процессоре Exynos 9611.

Объём оперативной памяти составит 6 ГБ, а встроенной будет 32 или 64 ГБ. Предварительная стоимость Galaxy M31 составит 200 долларов.

Saw this image online. Seems like Samsung is coming up with something to do with a 64MP #MegaMonster. The details & when is still a mystery. Let’s see what the successor to the M30s has to offer. @SamsungIndia can you throw some light. pic.twitter.com/La7YnDnW9K

— Ranjit (@geekyranjit) February 4, 2020