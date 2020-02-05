Samsung анонсировала смартфон Galaxy M31 с камерой на 64 Мп

Samsung анонсировала смартфон Galaxy M31 с камерой на 64 Мп05.02.2020 23:39
Компания скоро официально представит новый бюджетный смартфон, в основной камере которого будет датчик на 64 Мп.
Накануне компания распространила первый тизер новинки с названием Galaxy M31.
Предполагается, что ее дебют состоится на мероприятии, где также покажут флагманские модели смартфонов и гибкую раскладушку.
По предварительным данным, в Galaxy M31 будет установлен 64-мегапиксельный датчик собственного производства компании.
Речь идет о модуле ISOCELL Bright GW1. Вместе с ним будет предложена еще три датчика, но их разрешение пока неизвестно.
Что касается аккумулятора, то его емкость составит 6 000 мАч, а работать смартфон будет на процессоре Exynos 9611.
Объём оперативной памяти составит 6 ГБ, а встроенной будет 32 или 64 ГБ. Предварительная стоимость Galaxy M31 составит 200 долларов.
Saw this image online. Seems like Samsung is coming up with something to do with a 64MP #MegaMonster. The details & when is still a mystery. Let’s see what the successor to the M30s has to offer. @SamsungIndia can you throw some light. pic.twitter.com/La7YnDnW9K
— Ranjit (@geekyranjit) February 4, 2020
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