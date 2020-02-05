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Samsung анонсировала смартфон Galaxy M31 с камерой на 64 Мп

05.02.2020 23:39

Компания скоро официально представит новый бюджетный смартфон, в основной камере которого будет датчик на 64 Мп.
Накануне компания распространила первый тизер новинки с названием Galaxy M31.

Предполагается, что ее дебют состоится на мероприятии, где также покажут флагманские модели смартфонов и гибкую раскладушку.

По предварительным данным, в Galaxy M31 будет установлен 64-мегапиксельный датчик собственного производства компании.

Речь идет о модуле ISOCELL Bright GW1. Вместе с ним будет предложена еще три датчика, но их разрешение пока неизвестно.

Что касается аккумулятора, то его емкость составит 6 000 мАч, а работать смартфон будет на процессоре Exynos 9611.

Объём оперативной памяти составит 6 ГБ, а встроенной будет 32 или 64 ГБ. Предварительная стоимость Galaxy M31 составит 200 долларов.

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