Samsung анонсировала первый смартфон линейки Galaxy F

В компании Samsung официально анонсировали первый смартфон из новой линейки, которая получила название Galaxy F.

Первым аппаратом станет модель с названием Galaxy F41. Ее производитель уже анонсировал официально, опубликовав первый тизер и сообщение, что смартфон будет представлен 8 октября.

В устройстве установят дисплей S-AMOLED с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. В основной камере будет три датчика, где главный получит разрешение 64 Мп.

Селфи-камера, как утверждают источники будет иметь модуль 32 Мп.

Что касается процессора, то в Galaxy F41 будет установлен Exynos 9611, который дополнят 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу 6,4-дюймовой модели будет отвечать батарея на 6 000 мАч.