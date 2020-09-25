Samsung анонсировала первый смартфон линейки Galaxy F

Меню
Поиск

USD/RUB: 76.82 EUR/RUB: 89.66 BTC/USD: 8756.9

26 октября : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Samsung анонсировала первый смартфон линейки Galaxy F

25.09.2020 22:09

В компании Samsung официально анонсировали первый смартфон из новой линейки, которая получила название Galaxy F. Samsung анонсировала первый смартфон линейки Galaxy F
Первым аппаратом станет модель с названием Galaxy F41. Ее производитель уже анонсировал официально, опубликовав первый тизер и сообщение, что смартфон будет представлен 8 октября.

В устройстве установят дисплей S-AMOLED с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. В основной камере будет три датчика, где главный получит разрешение 64 Мп.

Селфи-камера, как утверждают источники будет иметь модуль 32 Мп.

Что касается процессора, то в Galaxy F41 будет установлен Exynos 9611, который дополнят 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу 6,4-дюймовой модели будет отвечать батарея на 6 000 мАч.

Samsung анонсировала первый смартфон линейки Galaxy F

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги