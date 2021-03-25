Samsung анонсировала модули памяти DDR5 на 512 ГБ

Южнокорейская компания Samsung анонсировала новые модули памяти стандарта DDR5 с невероятно большим объёмом – 512 Гб.

Память будет изготовляться по технологии HKMG. Она позволяет использовать диэлектрик с высокой диэлектрической постоянной при металлических затворах транзисторов.

Размещение столь огромного количества памяти на одном модуле стало возможным благодаря восьмислойным чипам DRAM объёмом 16 Гб каждый.

Все они объединены с помощью платы с объёмной технологией межслойного соединения.

По заявлениям Samsung, один такой модуль имеет скорость передачи данных 7200 Мбит\с, что в два раза больше, чем у серверных модулей DDR4.

Новинки предназначены для суперкомпьютеров или систем с использованием машинного обучения.