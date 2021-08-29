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Samsung 8 сентября представит смартфон Galaxy S21 FE с Snapdragon 888

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Новый смартфон от Samsung на базе процессора Snapdragon 888 будет представлен в сентябре.
По данным одного из основателей XDA Developers, корейская компания Galaxy S21 FE представит 8 сентября.

Этот смартфон получит мощный восьмиядерный процессор с графикой Adreno 660 и встроенным модемом 5G.

По данным Макса Вайнбаха, компания уже начала рекламировать Galaxy S21 FE.

В одном из магазинов уже появился специальный стенд, посвященный непредставленному аппарату. Ожидается, что продажи смартфона начнутся в октябре.

В Galaxy S21 FE установят 6,4-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, 128 ГБ постоянной памяти и аккумулятор 4370 мАч.

Смартфон будет предлагаться в классическом черном и белом цвете, а также сером, синем и фиолетовом.

Samsung Samsung Galaxy S21 FE
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