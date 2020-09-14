Samsung 23 сентября представит бюджетную версию Galaxy S20

Компания Samsung официально анонсировала скорую презентацию своего нового смартфона, который окажется доступным в линейке Galaxy S20.

Анонс новинки сопровождался тизерным изображением, в котором указано, что она будет представлена 23 сентября.

В этот день будет показан аппарат Samsung Galaxy S20 FE, предварительная стоимость которого на европейском рынке составит 700 евро.

Уже известно, что новая модель смартфона будет оснащена 6,5-дюймовым дисплеем AMOLED. Его разрешение составит Full HD+, а частота обновления – 120 Гц.

Одна из версий будет оснащена процессором Snapdragon 865, а вторая получит Exynos 990.

На задней панели устройства расположится основная камера с двумя модулями на 12 Мп и одним на 8 Мп.

За автономную работу смартфона ответить батарея на 4 500 мАч с поддержкой 15-ватной зарядки. Кроме этого, модели приписывают защиту по стандарту IP68.