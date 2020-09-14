Samsung 23 сентября представит бюджетную версию Galaxy S20

Меню
Поиск

USD/RUB: 74.89 EUR/RUB: 88.68 BTC/USD: 8756.9

14 октября : понедельник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Samsung 23 сентября представит бюджетную версию Galaxy S20

14.09.2020 11:45

Компания Samsung официально анонсировала скорую презентацию своего нового смартфона, который окажется доступным в линейке Galaxy S20. Samsung 23 сентября представит бюджетную версию Galaxy S20
Анонс новинки сопровождался тизерным изображением, в котором указано, что она будет представлена 23 сентября.

В этот день будет показан аппарат Samsung Galaxy S20 FE, предварительная стоимость которого на европейском рынке составит 700 евро.

Уже известно, что новая модель смартфона будет оснащена 6,5-дюймовым дисплеем AMOLED. Его разрешение составит Full HD+, а частота обновления – 120 Гц.

Одна из версий будет оснащена процессором Snapdragon 865, а вторая получит Exynos 990.

На задней панели устройства расположится основная камера с двумя модулями на 12 Мп и одним на 8 Мп.

За автономную работу смартфона ответить батарея на 4 500 мАч с поддержкой 15-ватной зарядки. Кроме этого, модели приписывают защиту по стандарту IP68.

 

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги