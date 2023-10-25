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SamMobile: Samsung хочет превратить Galaxy S24 в самый умный смартфон в мире

Автор На чтение 1 мин Просмотров 76 Опубликовано

Согласно сообщению издания SamMobile, Samsung планирует сделать свой будущий флагман Galaxy S24 самым умным смартфоном в мире, добавив в него множество функций искусственного интеллекта (ИИ).

Одной из таких функций будет возможность преобразования текста в изображения или речи в текст. Также устройство сможет создавать контент и истории на основе набора ключевых слов, предоставленных пользователем. Интересно, что все эти функции будут доступны даже без подключения к интернету.

Galaxy S24 будет оснащен плоским 6,1-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и защитой Gorilla Glass.

Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy S24 поступит в продажу в начале 2024 года. В линейку войдут три устройства: Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.

Samsung Samsung Galaxy S24
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