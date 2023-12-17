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Sammobile: Samsung Galaxy A55 c Exynos 1480 оказался гораздо мощнее Galaxy A54

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По информации издания Sammobile, весной 2024 года Samsung планирует представить улучшенную версию модели Galaxy A55 с новым процессором Exynos 1480.

Этот чип будет значительно производительнее предыдущей версии Exynos 1380, которая установлена в Galaxy A54.

По результатам тестирования в бенчмарке Geekbench, Exynos 1480 набрал 1180 баллов в одноядерном режиме и 3536 баллов в многоядерном режиме, что выше результатов Exynos 1380, который набрал 1108 и 2797 баллов соответственно.

Exynos 1480 будет иметь четыре высокопроизводительных ядра с тактовой частотой 2,75 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с тактовой частотой 2,05 ГГц.

Он также будет оснащен графическим процессором Xclipse 530, основанным на архитектуре RDNA 2, который будет значительно мощнее по сравнению с графическими ядрами Mali, используемыми в предыдущих чипах Exynos.

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