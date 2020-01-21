Накануне компания объявила о снижении стоимости самой доступной конфигурации смартфона, однако теперь объявлено падение цены и на более дорогой вариант.

Самая дорогая версия Redmi Note 8 Pro тоже подешевела вслед за более доступной и теперь предлагается по цене 247 долларов.

Речь идет о конфигурации 8/256, которая предлагалась за 298 долларов.

В этом аппарате, напомним, предлагается 6,53-дюймовый экран, процессор MediaTek Helio G90T, а также основная камера с четырьмя модулями во главе с 64 Мп сенсором.

Redmi Note 8 Pro, как и его обычный вариант с момента старта продаж были проданы в количестве более 10 млн экземпляров.