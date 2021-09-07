Сальвадор стал первой страной, принявшей биткойн в качестве официальной валюты

Криптовалюта будет законным платежным средством наряду с долларом США.

На сегодняшний день биткойн является официальной валютой Сальвадора наряду с долларом США после того, как страна Центральной Америки стала первой, которая приняла криптовалюту в качестве законного платежного средства. За три минуты до полуночи по местному времени популистский президент страны Найид Букеле написал в Твиттере, что страна собирается «творить историю» этим шагом, предварительно подтвердив, что она купила 400 биткойнов , что эквивалентно примерно 20,9 миллионам долларов по сегодняшним ценам.

Сторонники утверждают, что этот шаг позволит мигрантам упростить и удешевить отправку денег домой в Сальвадор, что важно, учитывая, что такие денежные переводы составляют более 24 процентов валового внутреннего продукта страны, согласно данным Всемирного банка, опубликованным CNBC. Есть также надежда, что этот шаг может улучшить доступ граждан к финансовым услугам. Генеральный директор Strike, компании цифрового финансирования, которая помогала с логистикой нового закона, сказал CNN, что более 70 процентов «активного населения» страны в настоящее время не имеют банковского счета.

о есть опасения, что принятие такой исторически нестабильной валюты может нанести вред сальвадорцам и поставить под угрозу экономическую стабильность. Биткойн достиг исторического максимума в размере более 60 000 долларов в апреле, после чего летом потерял почти половину своей стоимости из-за обвала. Этот закон способствовал решению рейтингового агентства Moody’s понизить рейтинг долга Сальвадора, согласно Financial Times, и МВФ также предупредил о его потенциально дестабилизирующем воздействии.

Закон означает, что граждане смогут платить налоги в биткойнах, а магазины смогут отображать цены в цифровой валюте. Деньги, обмененные на валюту, также не будут облагаться налогом на прирост капитала. CNBC отмечает, что этот шаг делает Сальвадор первой страной, которая официально имеет биткойн на своем балансе и хранит его как часть своих резервов.

Сальвадор готовился поддержать криптовалюту в течение нескольких месяцев после принятия закона в июне. В прошлом месяце он начал установку 200 банкоматов по всей стране, чтобы граждане могли конвертировать между двумя официальными валютами страны. Он также запускает собственный цифровой кошелек под названием «Chivo», который награждает пользователей бесплатными биткойнами на 30 долларов, чтобы стимулировать их принятие.

Несмотря на все инициативы, неофициальные данные свидетельствуют о том, что немногие компании готовы к изменениям. Financial Times опросила более 20 предприятий в столице страны и обнаружила только три, которые заявили, что в ближайшем будущем планируют принять валюту. Другие либо не начали свои приготовления, либо активно сопротивлялись транзакциям с биткойнами. Опрос, проведенный Центральноамериканским университетом, показал, что 70 процентов сальвадорцев не согласны с решением принять криптовалюту в качестве законного платежного средства, сообщает CNBC.