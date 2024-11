Сальмонелла научилась обходить защиту кишечника, вызывая инфекции

Учёные из UC Davis Health выявили, как бактерия сальмонелла обманывает защитные механизмы кишечника, вызывая инфекции, несмотря на наличие полезных бактерий. В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показано, что сальмонелла нарушает процесс усвоения питательных веществ в тонкой кишке, создавая условия для её размножения в толстой кишке.

Исследователи обнаружили, что сальмонелла вызывает воспаление стенок кишечника, что приводит к снижению усвоения аминокислот, таких как лизин и орнитин. Эти аминокислоты накапливаются и помогают бактерии преодолевать защиту организма, создаваемую короткоцепочечными жирными кислотами (SCFAs), вырабатываемыми полезными бактериями.

Модель эксперимента на мышах показала, что сальмонелла активирует ферменты, разрушающие аминокислоты, что позволяет ей обходить защиту микробиоты кишечника. Эти результаты могут стать основой для разработки новых методов лечения кишечных инфекций и воспалительных заболеваний, таких как болезнь Крона.

Однако важно помнить, что материалы этого исследования не являются медицинскими рекомендациями. Прежде чем принимать решение, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.