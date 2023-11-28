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Сайты обяжут убрать кнопку входа при помощи Google с 1 декабря

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Госдума России приняла решение, которое может существенно изменить процесс авторизации на российских сайтах и в приложениях. Согласно этому решению, начиная с 1 декабря текущего года, российские веб-ресурсы и приложения должны будут исключить возможность авторизации через системы Google и Apple ID. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

На пленарном заседании был принят проект, предусматривающий переходной период до 1 января 2025 года. В течение этого времени российские IT-компании смогут продолжать использовать свои собственные информационные системы для авторизации пользователей.

В соответствии с поправками, принятыми в июле, авторизация на сайтах и в приложениях будет возможна только при использовании российского телефонного номера, через Госуслуги, Единый Биометрический Системы или другой сервис, контролируемый российской стороной на 50% и более.

Это решение отражает стремление правительства усилить контроль над цифровым пространством в стране. Оно направлено на обеспечение безопасности и защиты данных пользователей, а также на поддержку отечественных IT-компаний.

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