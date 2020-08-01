Сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi названы

Сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi названы01.08.2020 15:50
Эксперты рассказали, какие сайты не стоит посещать при подключении к общественному WI-Fi.
Ссылаясь на данные специалистов журналисты «РИА Новости», сообщили, что существует множество сайтов, при посещении которых через общественный Wi-Fi можно лишится личной информации.
Дело в том, что обычно общедоступный интернет не имеет шифрование трафика, а значит любые манипуляции пользователей с введением пароля, входом в почту или выбором и оплатой товара в интернете могут привести к краже злоумышленниками данных.
То есть эксперты говорят, что общественный WI-Fi лучше использовать при просмотре развлекательного контента, тогда как во время работы, или оплаты услуг и товаров, к такому интернету лучше не подключаться.
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