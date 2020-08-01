Меню
Поиск

USD/RUB: 73.43 EUR/RUB: 87.29 BTC/USD: 8756.9

1 сентября : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi названы

01.08.2020 15:50

Эксперты рассказали, какие сайты не стоит посещать при подключении к общественному WI-Fi.
Ссылаясь на данные специалистов журналисты «РИА Новости», сообщили, что существует множество сайтов, при посещении которых через общественный Wi-Fi можно лишится личной информации.

Дело в том, что обычно общедоступный интернет не имеет шифрование трафика, а значит любые манипуляции пользователей с введением пароля, входом в почту или выбором и оплатой товара в интернете могут привести к краже злоумышленниками данных.

То есть эксперты говорят, что общественный WI-Fi лучше использовать при просмотре развлекательного контента, тогда как во время работы, или оплаты услуг и товаров, к такому интернету лучше не подключаться.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги