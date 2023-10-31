Сайт оператора платежной системы «Мир» взломали хакеры DumpForums

По информации, опубликованной в издании «Коммерсантъ«, хакерская группировка под названием DumpForums совершила атаку на сайт Национальной Системы Платежных Карт (НСПК), оператора платежной системы «Мир». Представитель НСПК отметил, что данный сайт разрабатывается и поддерживается сторонним подрядчиком, и на нем не хранятся конфиденциальные данные, не связанные с платежной инфраструктурой.

Согласно заявлению оператора, через этот сайт невозможно получить доступ к системам компании. Важно отметить, что серверы и центры обработки данных НСПК не имеют доступа к интернету.

Представители НСПК также подчеркнули, что все платежи по банковским картам и операции в системе быстрых платежей (СБП) обрабатываются в штатном режиме, и никаких утечек данных не произошло.

Группировка хакеров DumpForums заявила о взломе крупнейшего платежного оператора и сообщила, что удалось получить «множество интересной информации» с серверов. Они также выразили благодарность Ukrainian Cyber Alliance за оказанную помощь.

На сайте НСПК после взлома появилось объявление, в котором говорилось: «Мы приветствуем Вас на нашем новом сайте, который нам любезно изготовили наши партнеры DumpForums практически бесплатно: мы расплатились всеми вашими персональными данными».