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С выходом крупного обновления в ОС Windows 11 вместо паролей появятся уникальные ключи доступа

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Microsoft 26 сентября выпустит большое обновление Windows 11 под названием 23H2. Оно позволит отказаться от привычных символьных паролей и заменить их на ключи доступа Passkeys.

Ключи доступа используют биометрические данные, такие как отпечаток пальца, скан лица или PIN-код, чтобы подтверждать вход пользователя в приложения, сервисы и на сайты.

Однако Passkeys будут работать только на ресурсах и в приложениях, поддерживающих веб-аутентификацию WebAuth по стандартам FIDO 2.

Пользователи смогут создавать ключи Passkeys в приложении Windows Hello. При этом генерируются два криптографических ключа — один хранится на устройстве, второй в облаке. Доступ к ресурсу открывается только при совпадении этих ключей. Сами ключи нигде не отображаются и доступны только пользователю.

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