Дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl перенесли на 8 декабря 2022 года

Соответствующие заявление было сделано в социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter.

Студия GSC Game World переносит дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, теперь указывается 8 декабря 2022 года.

Разработчики объяснили свое решение желанием довести игру до нужного состояния.

Как написано в сообщении: «S.T.A.L.K.E.R. 2 — самая большая игра в истории студии с соответствующими объёмами работ по тестированию и финальной полировке».

Также было отмечено, что разработка игры должна вестись «столько, сколько потребуется».

Ранее планировали запустить в продажу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl 28 апреля. Проект разрабатывается на PC, Xbox Series X и S.