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S.T.A.L.K.E.R. 2 готов к релизу: игра достигла статуса «золото»

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Компания GSC Game World объявила о завершении разработки шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который достиг статуса «золото», что означает начало печати дисков и отсутствие дальнейших переносов. Об этом сообщает портал DTF.

Релиз игры несколько раз откладывался: изначально выход был запланирован на апрель 2022 года, затем перенесен на октябрь 2024 года для устранения багов и улучшения производительности. Команда разработчиков оптимизировала движок Unreal Engine 5.1, добившись стабильной частоты кадров и устранения подтормаживаний.

Сюжет шутера расскажет историю сталкера по прозвищу Скиф. Для запуска игры на минимальных настройках требуется процессор AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня AMD Radeon RX 580 или Nvidia GeForce GTX 1060.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl намечен на 20 ноября 2024 года на ПК и Xbox Series X/S, а также будет доступен в Game Pass с первого дня релиза.

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