S Pen Pro может стоить почти вдвое дороже стандартной версии

Galaxy Z Fold3 будет иметь поддержку S Pen и утечка показала, что будет две модели S Pen для аппарата. Один из них будет выпущен как S Pen Fold Edition, а это будет долгожданное перо S Pen Pro, которое было впервые представлено еще когда в начале этого года был анонсирован Galaxy S21 Ultra. Теперь подробности первого всплыли, и они включают в себя возможные цены.

S Pen Pro уже прошел сертификацию FCC в начале этого месяца, и в листинге указано, что стилус будет совместим с рядом телефонов и продуктов Galaxy, в том числе с грядущей Galaxy Z Fold3 5G и более старыми моделями, такими как Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20, Galaxy Note10 Lite, Galaxy Tab S7 +, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab S6.

По словам Чуна (@ chunvn8888), S Pen Pro имеет размер наконечника 0,7 мм и, как и ожидалось, 4096 уровней чувствительности к давлению. Важный момент, раскрытый лидером, заключается в том, что стилус можно использовать с Galaxy Z Fold3, не повредив экран.

S Pen Pro будет прикрепляться к задней части Galaxy Z Fold 3 с помощью магнита с помощью некоторых чехлов. Если вы не хотите забирать собственные чехлы Samsung, мы надеемся, что будут и другие от сторонних производителей.

И последнее, но не менее важное — это цена стилуса, которая, по словам лидера, составляет около «70 долларов в Великобритании». Этот ценник примерно вдвое больше, чем 34 фунта стерлингов, которые продаются в Великобритании за замену S Pen для серии Galaxy Note20.

Источник — Astera.