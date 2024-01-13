С начала 2024 года больше 2,5 тыс. создателей видеоигр остались без работы

Игровая индустрия столкнулась с серьезной проблемой — массовыми увольнениями разработчиков видеоигр. По информации издания Aftermath, больше 2,5 тысячи человек потеряли свои рабочие места в крупных компаниях игрового сегмента.

Компания Gearbox была вынуждена сократить свои затраты и уволить часть персонала, включая разработчиков из студии Lost Boys Interactive. Это стало серьезным ударом для разработчиков, которые потеряли свои рабочие места в результате финансовых проблем компании.

Сокращения также затронули другие крупные компании игрового сегмента, такие как Unity, Twitch и Discord. Увольнения в Unity связаны с перестройкой компании и изменением приоритетов. В Twitch и Discord сокращения произошли из-за изменений в бизнес-модели и стратегии развития.

Массовые увольнения в игровой индустрии вызывают серьезные опасения в отношении будущего отрасли. Многие сотрудники, которые потеряли работу, имеют высокий уровень квалификации и опыт в разработке игр, и их уход может негативно отразиться на индустрии в целом.

Однако, несмотря на эти трудности, игровая индустрия продолжает расти и развиваться.