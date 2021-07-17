С момента запуска в Индии продано более миллиона Power Banks Redmi

Redmi, суббренд Xiaomi, запустил Redmi Power Bank в Китае в июне 2019 года. Восемь месяцев спустя этот аксессуар питания наконец-то добрался до индийских берегов в феврале 2020 года. Почти полтора года с момента его дебюта в Китае. страны, продукт стал важной вехой в регионе.

Согласно официальной учетной записи Redmi India в Twitter, с момента запуска бренду удалось продать более миллиона единиц Redmi Power Banks в Индии. Для тех, кто не знает, этот аккумулятор поставляется в двух вариантах (10000 мАч, 20000 мАч), и они немного дешевле, чем Mi Power Banks.

Redmi Power Bank 10,000mAh и Redmi Power Bank 20,000mAh в настоящее время продаются по цене 799 и 1499 фунтов стерлингов соответственно. Интересно, что они все еще продаются по стартовой цене даже больше, чем год спустя. Их можно купить в белом или черном цвете.

Redmi Power Bank собираются в Индии, как и Mi Power Banks. В ноябре 2020 года Xiaomi объявила, что на сегодняшний день продала более 10 миллионов Mi Power Banks, сделанных в Индии.

Обычно, когда Xiaomi объявляет о каком-либо достижении продукта, она выпускает преемника этого продукта. Следовательно, есть шанс, что в ближайшие дни компания может анонсировать новые модели Redmi Power Bank.

Redmi не выпускала никаких новых Power Bank, кроме оригинальных моделей в Китае. Следовательно, если Xiaomi собирается представить новый в Индии, это может быть обновленная версия одного из многих Mi Power Banks, продаваемых в Китае.

Источник — Astera.