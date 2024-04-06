С 9 апреля Nintendo отключит онлайн в играх на консолях 3DS и Wii U

С 9 апреля в 02:00 по Москве, Nintendo отключит онлайновые сервисы для игр на консолях 3DS и Wii U.

В прошлом году компания уже закрыла цифровой магазин на обеих платформах, но игроки все еще имели доступ к онлайн-функциям — мультиплеер и рейтинговые таблицы.

Закрытие доступа к онлайн-сервисам затрагивает игры, где мультиплеер был особенно важным, при этом в компании решили пока оставить доступ к online в Pokémon Bank и Poké Transporter.

Пока не уточняется сколько будет работать мультиплеер в данных играх.

Владельцы 3DS и Wii U смогут продолжать загружать на свои портативные консоли ранее приобретенные цифровые игры и обновления, пишет портал gamemag.