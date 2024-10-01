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С 2025 года пользователям придется платить за обновления безопасности для Windows 10

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С приближением окончания поддержки Windows 10 Microsoft вводит новые правила, касающиеся обновлений безопасности. С 14 октября 2025 года пользователи этой версии ОС будут обязаны платить за получение обновлений.

Компания запускает программу Extended Security Updates (ESU), которая в основном предназначена для бизнеса и образовательных учреждений.

Для компаний стоимость обновлений будет увеличиваться: в первый год они составят $61 за ПК, во второй — $122, в третий — $244, а в конце программы достигнут $427.

Для школ и университетов цены будут ниже: первый год обновления обойдутся в $1 за ПК, во второй и третий — $2 и $4 соответственно, а на четвертый год цена достигнет $7.

 

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