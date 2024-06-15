С 1 августа 2024 года в Госуслуги добавят новый раздел «Мои SIM-карты»

С 1 августа 2024 года на Госуслугах будет доступен раздел под названием «Мои SIM-карты», где россияне смогут увидеть все SIM-карты, привязанные к их паспорту. Это нововведение предложено депутатом Государственной думы Антоном Горелкиным и должно помочь в борьбе с мошенничеством, связанным с регистрацией SIM-карт по подложным документам.

В разделе «Мои SIM-карты» пользователи смогут не только получить полную информацию о своих телефонных номерах, но и удалить неиспользуемые номера, которые могли быть оформлены без их согласия. Это позволит укрепить безопасность и создать трудности для мошенников, получающих SIM-карты незаконным путем.

Для введения этого раздела на Госуслугах необходимо принять соответствующий законопроект, предложенный Антоном Горелкиным и Василием Пискаревым. Планируется, что раздел станет доступным с 1 августа 2024 года, при условии того, что Минцифра и операторы связи реализуют необходимый функционал.

Кроме того, вводятся специальные требования для иностранных граждан. Они уже не смогут заключать договоры на предоставление связи через интернет и получать SIM-карты без личного присутствия. Туристам придется посещать салоны связи или точки продаж, где они должны будут подтвердить свою личность с помощью Единой биометрической системы.

Один иностранный гражданин сможет оформить не более 10 SIM-карт, и договор будет жестко привязан к IMEI, чтобы невозможно было использовать SIM-карту в другом устройстве.

Эти нововведения должны вступить в силу с 1 марта 2025 года, и если иностранный гражданин не перезаключит договор на сотовую связь до этого срока, его SIM-карта будет отключена.