РЖД предложила первый вокзальный игровой клуб в Москве

Открылась первая игровая станция на Павелецком вокзале в Москве. Эта круглосуточная консольная игровая зона, расположенная на 2-м этаже вокзального комплекса, предлагает геймерам возможность провести время за играми.

В игровой станции есть шесть персональных компьютеров, четыре приставки Sony PlayStation 5 с мониторами, два автосимулятора и комфортные кресла.

Посетители игровой станции могут наслаждаться играми, такими как Counter-Strike 2, Dota 2, Gran Turismo 7, UFC, DIRT 5, FC 24, Mortal Kombat, Fortnite, GTA 5, Tekken 7, NHL 23 и другими.

Стоимость пребывания на игровой станции зависит от количества проведенных часов. Чем дольше посетитель использует игровое оборудование, тем ниже стоимость за 60 минут игрового времени.

«Павелецкая» является первой игровой станцией, открытой на вокзальных комплексах в России.