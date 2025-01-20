Рынок смартфонов восстанавливается: Xiaomi на вершине

В 2024 году мировой рынок смартфонов начал восстанавливаться после сложного 2023 года, когда продажи достигли рекордно низкого уровня.

По данным Counterpoint Research, продажи увеличились на 4% по сравнению с прошлым годом. Особенно выделяется бренд Xiaomi, который стал самым быстрорастущим производителем смартфонов.

Доля Xiaomi на рынке выросла на 1%, в то время как у таких конкурентов, как Apple и Samsung, она снизилась. Успех Xiaomi объясняется несколькими факторами: компания представила новые премиум-устройства, но также сохранила доступные модели среднего класса и провела креативные маркетинговые кампании. Основное внимание Xiaomi уделила рынкам Европы, Азии и Африки, избегая продаж в США.

В то же время Samsung и Apple показали низкие результаты. Samsung удержала 19% рынка благодаря популярным моделям Galaxy S24 и A, а Apple с 18% столкнулась с недостаточным интересом к новой серии iPhone 16.

По прогнозам, к 2028 году 90% смартфонов выше 250 долларов будут поддерживать функции генеративного искусственного интеллекта, что создаст новые возможности для брендов, таких как Xiaomi.