Рынок складных смартфонов замедлится: OPPO и OnePlus выходят из игры

Недавно рынок складных смартфонов переживал активный рост, но сейчас он может столкнуться с серьёзными трудностями. Несмотря на то, что компании Samsung, Google, HUAWEI и Xiaomi продолжают развивать свои линейки складных устройств, появились слухи о возможном отказе одного из крупных китайских брендов от выпуска новых «раскладушек».

Хотя конкретное название компании не упоминается, аналитики предполагают, что это могут быть OPPO и OnePlus, учитывая их низкую активность на рынке складных смартфонов с 2023 года. В отчёте также упоминаются трудности, с которыми сталкиваются Xiaomi и OPPO в разработке новых моделей.

Согласно данным Counterpoint Research, складные устройства OPPO и OnePlus не вошли в топ-4 по глобальным продажам в первом квартале 2024 года. Лидерами остались HUAWEI, Samsung, HONOR и Motorola.

Ситуация с TECNO, дочерним брендом компании Transsion, отличается. Несмотря на слухи о возможном прекращении разработки складных моделей, представители TECNO подтвердили, что компания продолжает работу над своими бюджетными «раскладушками».

Если OPPO и OnePlus действительно уйдут с рынка складных смартфонов, это может привести к сокращению конкуренции, что в свою очередь замедлит развитие технологий и внедрение инноваций. Эксперты отмечают, что именно конкуренция стимулирует компании создавать более доступные, функциональные и удобные устройства.