Рынок ПК вырос всего на 1,3% в прошлом году

В 2024 году рынок персональных компьютеров показал скромный рост в 1,3%, несмотря на активные рекламные кампании новых ноутбуков и функций искусственного интеллекта.

По данным Gartner, было продано 245,3 миллиона компьютеров, что соответствует одному новому ПК на каждые 30 человек на планете. Однако, учитывая спад продаж после пандемии, этот результат разочаровывает.

В четвертом квартале 2024 года лидерами по поставкам стали Asus, Acer, Apple и Lenovo. В то же время, HP и Dell немного снизили свои показатели. В США наблюдается более здоровый рост, с увеличением поставок на 3,5% в четвертом квартале.

Gartner считает, что 2024 год принесет «умеренное восстановление» после самого слабого года для рынка за последнее десятилетие.

Несмотря на активное продвижение искусственного интеллекта и новых технологий, потребители не проявляют большого интереса к новым функциям, что ставит под сомнение успех маркетинговых усилий.