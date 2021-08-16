Рынку ПК в Индии удалось сохранить высокие темпы роста во втором квартале этого года. Сюда входят настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции, поставки которых выросли на 50,5% в годовом исчислении.

Согласно отчету IDC, во втором квартале 2021 года на индийском рынке традиционных ПК было отгружено в общей сложности 3,2 миллиона единиц. За это время все продукты в этой категории продемонстрировали устойчивые двузначные темпы роста. Кроме того, этот отчет составлен, несмотря на отсутствие крупных образовательных и государственных сделок в регионе, который также стал вторым кварталом подряд, в котором поставки Индии превысили отметку в 3 миллиона. Это также указывает на основной рост в предпринимательском и потребительском секторах.

В этой категории на сегмент ноутбуков по-прежнему приходится более трех четвертей от общего объема поставок на рынок. Во втором квартале 2021 года ноутбуки выросли на 49,9 процента в годовом исчислении. Этот период также стал четвертым кварталом подряд, когда было зарегистрировано отгрузка более 2 миллионов единиц. Точно так же восстановились и настольные ПК: поставки выросли на 52,3 процента в годовом исчислении после рекордных поставок за последнее десятилетие еще во втором квартале прошлого года.

В отчете добавлено, что вторая волна коронавируса задержала открытие школ, колледжей и других учебных заведений, что, в свою очередь, повысило спрос на ПК для домашнего / онлайн-обучения. Еще в первом квартале 2021 года только потребительский сегмент продемонстрировал колоссальный рост на 118,4 процента в годовом исчислении и на 5,9 процента последовательно. Бренды также быстро подготовили каналы в ожидании более высокого спроса. За это время HP лидировала на рынке, а Dell и Lenovo заняли второе и третье места. В то время как Acer заняла четвертое место, Apple и ASUS разделили пятую позицию.

Источник — Astera.