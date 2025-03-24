Рынок печатных устройств в России растет: продажи увеличились на 42%

Группа М.Видео-Эльдорадо провела анализ рынка печатных устройств в России и обнаружила значительный рост в 2024 году.

Общее количество проданных устройств достигло 3,3 миллиона штук, что на 42% больше по сравнению с 2,3 миллиона в предыдущем году. В денежном выражении рынок увеличился на 12% и составил 56 миллиардов рублей.

Наибольший рост наблюдается в сегменте принтеров, где продажи выросли на 80% — с 0,9 до 1,6 миллиона устройств. В денежном выражении этот сегмент увеличился на 16%, достигнув 12 миллиардов рублей, благодаря популярности бюджетных моделей для домашнего использования.

Продажи многофункциональных устройств (МФУ) также увеличились: на 17% в количестве и на 11% в денежном выражении, составив 1,6 миллиона штук и 44 миллиарда рублей соответственно. Основной спрос на МФУ обеспечили корпоративные клиенты и малый бизнес, которые выбирали доступные лазерные устройства.

Средняя цена печатных устройств снизилась на 21% и составила 17,2 тысячи рублей. Принтеры подешевели на 35%, в то время как МФУ — на 5%. Это произошло благодаря росту популярности бюджетных моделей, предлагаемых китайскими производителями.

Основные драйверы роста — это принтеры и МФУ от российских и китайских брендов, таких как Pantum, чьи продажи увеличились на 11% в количестве и на 23% в деньгах.