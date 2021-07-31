Рыночная капитализация биткоина подскочила на 6% за сутки

Криптоактивы выросли в цене за последние 24 часа, поскольку цена биткоина достигла максимума в пятницу, достигнув 42 411 долларов за единицу в 20:00 (восточноевропейское время).

Общая рыночная капитализация всех 10000+ криптоактивов составляет 1,64 триллиона долларов в субботу, увеличившись более чем на 6% за последний день.

Цена биткоина (BTC) и ряда других цифровых активов за последние несколько дней выросла в цене. Пять дней назад массовое сжатие в короткие сроки привело к росту цены биткоина, поскольку она подскочила чуть ниже отметки в 40 тысяч долларов с минимума в 34 500 долларов за единицу.

Аналогичным образом, в пятницу, закончившуюся июльским месяцем, истек срок действия крупных деривативов, и около 20:00 (восточноевропейское время) была ликвидирована часть коротких позиций. Согласно данным о ликвидации bybt.com, в течение последнего дня позиции на сумму 284,7 миллиона долларов были ликвидированы.

После 20:00 цена биткоина (BTC) быстро подскочила до 42 411 долларов за единицу и с тех пор остается выше отметки в 41 тысячу долларов. Биткоин вырос более чем на 7% сегодня и более чем на 20% за последние семь дней. Из всех 1,64 триллиона долларов рыночная капитализация биткоинов (BTC) составляет 47,66% от совокупного показателя с 781 миллиардом долларов.

В субботу объем мировой торговли BTC составляет около 33 миллиардов долларов, при этом на привязку (USDT) приходится 59% всех сделок. Далее следуют USD (12,29%), BUSD (5,85%), JPY (4,34%) и EUR (3,41%). На момент написания BTC обменивается на 41 522 доллара за единицу.

Вторым по величине криптоактивом с точки зрения рыночной капитализации является эфириум (ETH), который вырос более чем на 5% за последний день. ETH вырос на 12% за последние семь дней, и на момент публикации ETH обменивается на 2455 долларов за единицу.

Наибольший прирост за последние семь дней включают монеты easyfi (EASY), выросшие на 2854%, flexacoin (FXC), выросшие на 706%, и omix (OMX), выросшие на 500% на этой неделе. Самые большие недельные проигрыши включают Beetle Coin (BEET) на 83%, чип (CHIP) на 54%, блокчейн iov (IOV) на 51%.

Самым большим 24-часовым лидером среди десяти крупнейших криптоактивов с точки зрения рыночной оценки является Polkadot (DOT), который вырос на 12% сегодня и 20% за последнюю неделю. Из криптоактивов на сумму 1,64 триллиона долларов заявленный объем торгов в субботу составляет 84 миллиарда долларов. Сообщается, что на Tether ( USDT ) приходится 57 миллиардов долларов, или 47,36% сегодняшнего мирового объема торговли среди всех зарегистрированных криптоактивов.