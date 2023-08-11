Ряд российских компаний столкнулись с блокировкой корпоративных сервисов Google

Блокировка полезных сервисов не является глобальной, сервис Google Workspace стал недоступен только для компаний, которые попали под санкции, введенные правительством США.

«Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники написал, что некоторые российские компаний, против которых ввели санкции, лишились возможности пользоваться сервисом Google Workspace.

Google Workspace предоставляет корпоративную почту, облачные хранилища, документы и ряд других интернет-сервисов, которые могут быть полезны компаниям.

Блокировка Google началась в ночь на 10 августа, пока точно неизвестно, каким компаниям заблокировали Google Workspace, но отмечается, что в основном американским корпоративным пакетом пользовались компании малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что Google не предупреждала, что начнет блокировать Google Workspace, а теперь российский корпоративный сегмент лишился доступа к своим файлам и документам, и пока даже неизвестно смогут ли они получить к ним доступ на некоторое время.