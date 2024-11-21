Rutube запускает собственный телеканал

Видеоплатформа Rutube анонсировала запуск своего телеканала, который будет называться Rutube TV. По информации издания «Ведомости», юридическое лицо ООО «Руформ» получило соответствующую лицензию от Роскомнадзора, пишут Ведомости.

Канал будет транслировать информационно-развлекательный контент, включая различные шоу, игровые проекты, конкурсы, фильмы и сериалы. Бета-версия вещания уже доступна на платформе, и зрителям предложат контент от популярных блогеров. В сетке передач можно будет увидеть программы, такие как Muzloft, «Маленькие герои» и «Злые языки».

Rutube ориентирует канал на зрителей в возрасте от 25 до 33 лет и ведет переговоры с операторами платного телевидения для включения канала в их пакеты. Также представители платформы отметили, что на данный момент в эфире не планируется транслировать рекламу. Полноценный запуск телеканала ожидается 1 декабря.

Кроме того, Rutube начал маркировать каналы блогеров, зарегистрировавшихся в реестре Роскомнадзора. С 1 января 2025 года авторы контента с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, не предоставившие данные о себе, не смогут размещать рекламу.