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Rutube запускает собственный телеканал

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Видеоплатформа Rutube анонсировала запуск своего телеканала, который будет называться Rutube TV. По информации издания «Ведомости», юридическое лицо ООО «Руформ» получило соответствующую лицензию от Роскомнадзора, пишут Ведомости.

Канал будет транслировать информационно-развлекательный контент, включая различные шоу, игровые проекты, конкурсы, фильмы и сериалы. Бета-версия вещания уже доступна на платформе, и зрителям предложат контент от популярных блогеров. В сетке передач можно будет увидеть программы, такие как Muzloft, «Маленькие герои» и «Злые языки».

Rutube ориентирует канал на зрителей в возрасте от 25 до 33 лет и ведет переговоры с операторами платного телевидения для включения канала в их пакеты. Также представители платформы отметили, что на данный момент в эфире не планируется транслировать рекламу. Полноценный запуск телеканала ожидается 1 декабря.

Кроме того, Rutube начал маркировать каналы блогеров, зарегистрировавшихся в реестре Роскомнадзора. С 1 января 2025 года авторы контента с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, не предоставившие данные о себе, не смогут размещать рекламу.

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