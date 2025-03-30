Главная » Новости

RuStore запускает оплату подписок на ИИ-сервисы, включая ChatGPT и Midjourney

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

В магазине приложений RuStore появилась новая функция, которая позволяет пользователям оплачивать подписки на зарубежные сервисы искусственного интеллекта.

Доступ к этой услуге разместили в разделе «Киоск». При этом цены на сервисы, очень сильно отличаются от официальных, которые предлагаются на сайте разработка.

Месячная подписка ChatGPT Plus стоит 2875 рублей, а версия Pro обойдётся в 26 396 рублей. На официальном сайте эти тарифы составляют $20 и $200, что примерно соответствует 1700 и 17 000 рублям по текущему курсу.

Помимо ChatGPT, через приложение RuStore, можно оформить подписку и на другие ИИ-сервисы, такие как Midjourney, Udio и Mistral AI. Помимо этого предлагается подписка на Netflix, Steam, Roblox PlayStation, Xbox и Twitch. Оплата производится через «Систему быстрых платежей».

 

Источник: 3dnews

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.