RuStore запускает оплату подписок на ИИ-сервисы, включая ChatGPT и Midjourney

В магазине приложений RuStore появилась новая функция, которая позволяет пользователям оплачивать подписки на зарубежные сервисы искусственного интеллекта.

Доступ к этой услуге разместили в разделе «Киоск». При этом цены на сервисы, очень сильно отличаются от официальных, которые предлагаются на сайте разработка.

Месячная подписка ChatGPT Plus стоит 2875 рублей, а версия Pro обойдётся в 26 396 рублей. На официальном сайте эти тарифы составляют $20 и $200, что примерно соответствует 1700 и 17 000 рублям по текущему курсу.

Помимо ChatGPT, через приложение RuStore, можно оформить подписку и на другие ИИ-сервисы, такие как Midjourney, Udio и Mistral AI. Помимо этого предлагается подписка на Netflix, Steam, Roblox PlayStation, Xbox и Twitch. Оплата производится через «Систему быстрых платежей».

Источник: 3dnews