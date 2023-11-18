RuStore будут заранее устанавливать на гаджеты с ОС «Аврора» с 2024 года

Ведущий менеджер проекта Александр Руснак объявил на конференции RuStore Mobile Conf, что с 2024 года российский магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на смартфоны с отечественной операционной системой «Аврора». Это станет возможным с пятого поколения операционной системы, передает «ТАСС».

Руснак отметил, что с этого момента разработчики смогут самостоятельно публиковать свои приложения, и RuStore станет основным магазином приложений для устройств с ОС «Аврора».

В пресс-службе «Открытой мобильной платформы», разработчика ОС «Аврора», подчеркнули, что появление RuStore на «Авроре» является сигналом о росте экосистемы и возможностях российской мобильной ОС.