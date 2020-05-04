Русскоязычный хакер продал свыше полумиллиона аккаунтов в Zoom

Русскоязычный хакер продал свыше полумиллиона аккаунтов в Zoom04.05.2020 10:35
Не так давно сообщалось, что хакеры выставили на продажу свыше полмиллиона аккаунтов Zoom.
Тогда же сообщалось, что некоторые аккаунты в сервисе принадлежат россиянам.
Теперь журналисты The Sunday Timesс сообщают, что свыше полумиллиона аккаунтов в Zoom было продано через мессенджер Telegram русскоязычным хакером.
Стоимость одного аккаунта составляла один пенс. За эти деньги покупателю предлагали логин, пароль, электронный адрес пользователя и ссылки на конференции и пароли для них.
Стоит отметить, что ранее разработчиков Zoom не раз обвиняли в проблемах, связанных с безопасностью их сервиса.
Так, в прошлом году Apple из-за серьезной уязвимости в Zoom удалила его со своих компьютеров, а недавно Google запретила своим сотрудникам пользоваться этим сервисом видеоконференций.
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