Руководство МГПУ допустило использование ИИ для написания дипломов

Ссылаясь на пресс-службу Московского городского педагогического университета (МГПУ), сообщается, что студентам разрешено использовать искусственный интеллект (ИИ), включая чат-ботов, для написания дипломных работ. Представители университета отмечают, что тексты, созданные нейронными сетями, могут послужить источником новых идей, однако студенты должны самостоятельно обрабатывать полученную информацию.

Ректор МГПУ, Игорь Реморенко, высказывает мнение, что использование ИИ способствует развитию навыков работы с новыми инструментами, анализу больших объемов данных и их проверке. Он также отмечает необходимость установления общих правил использования ИИ, считая запрет на его использование неэффективным подходом.

Ранее стало известно, что студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Жадан написал свою выпускную работу с помощью нейросети ChatGPT. Проверка на плагиат показала, что работа является на 82 процента оригинальной. РГГУ отмечает, что это первый случай использования подобных технологий для написания квалификационной работы. Оценка, полученная студентом, составила «удовлетворительно». Жадан отмечает, что он полностью понимает материал и способен написать работу самостоятельно, но использование ChatGPT позволило ему сэкономить значительное количество времени.