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Руководство Apple запретило своим сотрудникам использовать ChatGPT и другие нейросети

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

ChatGPT сейчас пользуется огромной популярностью, этот искусственный интеллект обладает большими возможностями.

Платформа ChatGPT недавно стала доступна для iOS, причем приложение распространяется бесплатно, но несмотря на выход чат-бота на платформу Apple, в самой «купертиновской» компании запретили пользоваться платформой.

Также сотрудникам Apple нельзя использовать Copilot GitHub, который принадлежит Microsoft.

Издание The Wall Street Journal ознакомилось с внутренним документом Apple, в котором указано, что сотрудникам запрещено использовать чат-боты, способные сохранять и отправлять разработчику данные запросов.

JPMorgan Chase и Verizon также запретили своим сотрудникам использовать сторонние чат-боты. Стоит напомнить, что Apple ведет разработку собственного аналога ChatGPT.

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