Руководство Apple столкнулось с растущим недовольством работников своих магазинов

По информации CNN, Apple столкнулась с серьезной волной недовольства со стороны своих сотрудников, работающих в магазинах Apple Store.

Эта ситуация является одним из многих вызовов, с которыми компания столкнулась в текущем году, включая проверку регулирующими органами в США, снижение продаж в Китае и конкуренцию в сфере искусственного интеллекта.

В июне 2022 года сотрудники Apple Store в Таусоне, штате Мэриленд, проголосовали в пользу создания профсоюза. Однако они утверждают, что руководство компании не выполнило их основные требования.

В то же время, их коллеги в Нью-Джерси сейчас проводят профсоюзные выборы. Национальный совет по трудовым отношениям также поддержал решение, согласно которому Apple использует тактику противодействия профсоюзам в Нью-Йорке.

Против компании также были поданы жалобы в судах по трудовым спорам, обвиняющие ее в несправедливых трудовых практиках. Apple отрицает все обвинения.

Массовые забастовки, охватившие магазины Apple, соответствуют общему тренду реорганизаций, которые происходят в других крупных компаниях США.