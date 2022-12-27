Руководство Apple не позволило адаптировать iPhone 14 для российских сетей связи

Владельцы смартфонов iPhone 14, которые официально не продаются в РФ, не смогут воспользоваться всеми преимуществами высококачественной голосовой связи.

Российским операторам не удалось договорится с Apple о поддержке передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонков по Wi-Fi (VoWiFi).

Компания Apple отказала в разблокировке этих функций. Помимо этого, сообщается, что в смартфонах могут проблемы с раздачей интернета.

При этом специалисты отмечают, что отсутствие данных функций не остановит покупателей в России.

В «МегаФоне» отметили, что звонки через VoWiFi можно осуществлять в приложении eMotion, а подобная платформа есть у МТС, она называется «Мой Коннект».

В «ВымпелКоме» сказали, что для раздачи интернета пользователям придется прописывать настройки вручную, тогда все будет работать, а вот из-за блокировки кодека EVS (HD Voice+) в РФ высокое качество связи в iPhone 14 внутри сети работать не будет.

В МТС отметили, что удалось активировать технологию VoLTE для iPhone 14, хотя «нет уверенности, что она будет стабильно работать на всех моделях, которые ввозятся в страну».

А вот VoWiFi на этих моделях с оператором МТС активировать так и не удалось.