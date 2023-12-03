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Руководитель OpenAI назвал данные о разработке сверхинтеллекта досадной утечкой

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Сэм Альтман, бывший гендиректор OpenAI, дал интервью изданию The Verge, в котором прокомментировал информацию о разработке искусственного сверхинтеллекта, вызывающего опасения для человечества.

Информация о прорыве OpenAI в создании сверх-ИИ стала известна после того, как Альтман был скоротечно уволен с должности гендиректора. Согласно Reuters, причиной его увольнения стало то, что Альтман не раскрыл совету директоров о разработке этой технологии, что поставило его карьеру под угрозу.

В ходе интервью с The Verge, глава OpenAI не раскрыл подробности о сверх-ИИ, но выразил свое разочарование по поводу утечки информации об этом проекте.

Альтман отметил, что они ожидают быстрого прогресса в этой области и продолжат усиленную работу над безопасностью и практичностью сверх-ИИ. Он подчеркнул, что прогресс сопровождается неизбежными препятствиями и вызовами. Сейчас OpenAI стремится обсудить одну из таких проблем с обществом и определить правильное направление для дальнейшей работы, чтобы их достижения были максимально эффективными и безопасными.

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