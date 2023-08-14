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Руководитель Larian рассказал об источниках финансирования Baldurs Gate 3

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Вопрос финансирования Baldur’s Gate III стал объектом обсуждения среди сообщества, и Майкл Дауз, руководитель издательского подразделения студии Larian, рассказал об источниках финансирования игры.

Руководитель Larian рассказал об источниках финансирования Baldurs Gate 3

Он подтвердил, что Baldur’s Gate 3 была полностью финансирована студией Larian. Компания Wizards of the Coast, обладающая правами на Dungeons & Dragons и сеттинг Baldur’s Gate, не участвовала в финансировании проекта. По словам Майкла Дауза, студия Larian заплатила за возможность разработки игры на основе данной интеллектуальной собственности.

Однако детали договора между Larian и Wizards of the Coast Майкл не раскрывал.

Ранее Майкл Дауз уже высказывался по этому вопросу, отвечая на утверждения о «безумном финансировании» разработки Baldur’s Gate 3. В ответ на подобные утверждения, один из руководителей Larian коротко заметил: «Какое финансирование?»

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