Руководитель Larian рассказал об источниках финансирования Baldurs Gate 3

Вопрос финансирования Baldur’s Gate III стал объектом обсуждения среди сообщества, и Майкл Дауз, руководитель издательского подразделения студии Larian, рассказал об источниках финансирования игры.

Он подтвердил, что Baldur’s Gate 3 была полностью финансирована студией Larian. Компания Wizards of the Coast, обладающая правами на Dungeons & Dragons и сеттинг Baldur’s Gate, не участвовала в финансировании проекта. По словам Майкла Дауза, студия Larian заплатила за возможность разработки игры на основе данной интеллектуальной собственности.

Однако детали договора между Larian и Wizards of the Coast Майкл не раскрывал.

Ранее Майкл Дауз уже высказывался по этому вопросу, отвечая на утверждения о «безумном финансировании» разработки Baldur’s Gate 3. В ответ на подобные утверждения, один из руководителей Larian коротко заметил: «Какое финансирование?»