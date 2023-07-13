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RTM Group: 65% паролей граждан РФ можно взломать перебором за 1 минуту

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Многочисленные исследования показывают, что пользователи очень часто используют легкие и однотипные пароли.

Легкие для злоумышленников пароли продолжают использовать несмотря на предупреждения специалистов.

Недавно эксперты RTM Group сообщили, что порядка 65% процентов паролей пользователей в РФ можно взломать за одну минуту, если использовать машинный перебор.

Впрочем, легкие пароли чаще всего используют обычные пользователи, однако в половине случаев они могут встречаться и у представителей малого бизнеса. При этом чем крупнее компания, тем сложнее используется пароль.

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