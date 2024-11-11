RTM Group: 10% случаев кибербуллинга в России связаны с использованием дипфейков

Компания RTM Group предупредила о значительном росте использования дипфейков (поддельных изображений и видео) в контексте кибербуллинга в России. В своём исследовании они указали, что уже более 10% случаев кибербуллинга связано с такими цифровыми подделками, встраивающими изображения или видео жертвы в контекст, наносящий ущерб её репутации и психоэмоциональному состоянию.

Кибербуллинг в России: статистика и опасности

По данным RTM Group, более 57% пользователей социальных сетей в России хотя бы раз сталкивались с кибербуллингом, что означает, что более 25 миллионов человек подвергаются различным формам интернет-травли, угроз, оскорблений и шантажа. Особо тревожным является тот факт, что кибербуллинг с использованием дипфейков значительно ухудшает ситуацию, так как эти технологии позволяют создавать высококачественные подделки, которые трудно отличить от реальных фото и видео.

Цели и последствия использования дипфейков

По статистике исследования, 60% случаев с дипфейками используются для шантажирования и нанесения ущерба репутации жертвы. Остальные случаи включают насмешки, унижения и атаки на личность. В некоторых случаях, такие действия приводят к серьёзным последствиям, включая психологический дискомфорт и угрозы безопасности жертв.

На фоне роста популярности таких технологий RTM Group прогнозирует, что в будущем количество случаев кибербуллинга с дипфейками будет значительно увеличиваться и составит 20-25% от всех случаев интернет-травли в ближайшие годы.

Особенности кибербуллинга с дипфейками

Жертвами таких атак становятся не только дети, но и взрослые, независимо от их социального статуса или профессиональной деятельности. Проблема усугубляется тем, что многие неспециалисты не могут отличить дипфейк от настоящего видео или фотографии, что делает эти технологии удобным инструментом для манипуляций и разрушения репутаций.

Для распознавания кибербуллинга с использованием дипфейков специалисты выделяют несколько распространённых форм, включая:

Оскорбления

Раскрытие личных данных

Провокации

Преследование в играх и на форумах

Подделка страниц и т.д.

Что делать для защиты?

RTM Group призывает пользователей интернет-пространства быть более внимательными к контенту, который они видят, и проявлять осторожность, особенно когда сталкиваются с подозрительными изображениями или видео. Важно также следить за своей приватностью и защищать личные данные.

Компания также рекомендует улучшать алгоритмы для распознавания дипфейков, чтобы минимизировать их использование в таких агрессивных формах, как кибербуллинг, шантаж и манипуляции.