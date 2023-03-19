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RT: аналитик Муртазин сообщил, что старый гаджет можно продать на вторичном рынке

Автор На чтение 1 мин Просмотров 80 Опубликовано

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал россиянам, как можно утилизировать старые, ненужные устройства.

В беседе с RT, специалист говорит, что необязательно выкидывать гаджет, ведь на этом еще можно и сэкономить. Например, старый гаджет можно продать на вторичном рынке, либо получить скидку при сдаче устройства и покупке нового устройства. К тому же можно отдать гаджет детям или родственникам.

Чтобы не выкидывать смартфон, часы или другую технику, можно отправить их в сборы электроники и крупной бытовой техники. Такие сборы обычно проводят в крупных городах.

«И самый простой путь — утилизация. На сегодняшний день в крупных магазинах электроники есть специальные урны, куда можно сдать ту или иную электронику», — говорит аналитик.

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