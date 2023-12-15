Главная » Новости

Rozetked: В App Store «Сбермаркет» вернулся под названием «СуперМаркет»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Мобильное приложение «Сбермаркета» вернулось в App Store под названием «СуперМаркет».

Как сообщает портал Rozetked, разработкой занимается компания SMMD, которая также создает другие сервисы для курьеров и партнеров «Сбермаркета».

Приложение позволяет заказывать продукты и блюда из ресторанов, однако теперь отсутствует возможность подключения подписки «Сбер Прайм» и накопления бонусов.
Напомним, из-за санкций оригинальное приложение было удалено из App Store 1 декабря. Установленные версии продолжают работать.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.