Rozetked: В App Store «Сбермаркет» вернулся под названием «СуперМаркет»

Мобильное приложение «Сбермаркета» вернулось в App Store под названием «СуперМаркет».

Как сообщает портал Rozetked, разработкой занимается компания SMMD, которая также создает другие сервисы для курьеров и партнеров «Сбермаркета».

Приложение позволяет заказывать продукты и блюда из ресторанов, однако теперь отсутствует возможность подключения подписки «Сбер Прайм» и накопления бонусов.

Напомним, из-за санкций оригинальное приложение было удалено из App Store 1 декабря. Установленные версии продолжают работать.