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Rozetked назвал 10 лучших бюджетных смартфонов 2024 года

Автор На чтение 2 мин Просмотров 29 Опубликовано

На рынке бюджетных смартфонов выбор становится всё больше, но они часто выглядят и работают похоже. Журналисты Rozetked проанализировали предложения на рынке и составили список 10 лучших бюджетных смартфонов 2024 года.

Одним из интересных новинок является CMF Phone 1 от компании Nothing. Он стоит около 22-25 тысяч рублей и предлагает оригинальный дизайн, но у него нет NFC и разъёма для наушников.

Tecno продолжает расширять свою линейку. Модель Tecno Pova 6 стоит около 21 тысячи рублей, но использует устаревший процессор Helio G99. Бюджетный Tecno Spark 30 Pro предлагается по цене от 15 до 18 тысяч рублей и имеет более новое «железо».

realme 12 — компактный смартфон с Qualcomm Snapdragon 685 по цене около 20 тысяч рублей. Honor X7c выделяется прочностью, но его дизайн скучный, а цена составляет около 16 тысяч рублей.

Galaxy A16 — свежий бюджетник от Samsung с ценой около 20 тысяч рублей и шестью годами обновлений Android. OnePlus Nord N30 SE с IPS-экраном на 90 Гц стоит около 17 тысяч рублей, но найти его в продаже сложно.

Redmi Note 13 продолжает линейку успешных бюджетников, предлагая Snapdragon 685 за примерно 18 тысяч рублей. Infinix Hot 50 Pro выделяется дизайном и стоит около 18 тысяч рублей.

Наконец, vivo Y28 предлагает хорошее соотношение цены и качества за 17 тысяч рублей, хотя его дизайн не впечатляет.

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