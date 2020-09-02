Роутер D-Link EXO AX5400 стандарта Wi-Fi 6 будет стоить $350

D-Link выпустила на Amazon свой последний ячеистый маршрутизатор AX5400. Это устройство рассчитано на передачу до 6 непрерывных потоков контента 4K. Его производитель утверждает, что его скорость и полоса пропускания обусловлены его сборкой и каналом 160 МГц.

Новый маршрутизатор D-Link EXO AX5400 Mesh Wi-Fi 6 (DIR-X5460) поддерживает скорость до 600 мегабит в секунду (Мбит/с; в диапазоне 2,4 ГГц) и 4800 Мбит/с (5 ГГц). Это происходит благодаря новейшим функциям подключения, таким как OFDMA, 1024-QAM и многопользовательский MIMO (MU-MIMO). Производитель утверждает, что такие характеристики могут улучшить поток данных через сеть, увеличить пропускную способность для каждого пользователя и даже время автономной работы отдельного устройства в доме пользователя.

D-Link утверждает, что роутер EXO AX5400 может поддерживать до 6 непрерывных потоков контента 4K. Производитель также утверждает, что он рассчитан на «сетку промышленного стандарта» с расширителями собственной марки. Он также имеет 4 порта Gigabit Ethernet и 2 порта USB 2.0 / 3.0 для физических подключений или носителей.

Новый маршрутизатор можно найти на Amazon или в магазине D-Link по цене 249,99 долларов США. В качестве альтернативы, он был выпущен вместе с вариантом начального уровня, маршрутизатором EXO AX1500 Mesh Wi-Fi 6 (DIR-X5160). С этого момента на Amazon она стоит 99,99 долларов .