Ростовские коммунисты отказываются признают итоги выборов депутата Госдумы

Депутат городской думы Ростова от КПРФ Наталья Оськина, баллотировавшаяся в Госдуму от Ростовской области, заявила о своем несогласии с результатами выборов, прошедших 6-8 сентября. В интервью «Блокноту Ростов» она подчеркнула, что голосование проходило в условиях несправедливости из-за частых изменений правил, что негативно сказалось на всех кандидатах.

Оськина отметила, что множество нарушений уже находятся на рассмотрении в судебных инстанциях. Она выразила благодарность избирателям за их активное участие, несмотря на сложные условия.

По данным «Блокнота Ростов», победу в выборах одержала Виктория Абрамченко с результатом 75,73%, в то время как Оськина получила лишь 11,28% голосов. КПРФ также указала на игнорирование Центральной избирательной комиссией (ЦИК) особого мнения члена избиркома от партии Татьяны Крашенниковой, которое не было опубликовано.

Крашенникова обратила внимание на использование административного ресурса и отсутствие равных условий для кандидатов. Она выразила надежду на улучшение политической ситуации в будущем, но отметила проблемы с избирательным процессом и недостаток совместной работы между «Единой Россией» и оппозиционными партиями в регионе.